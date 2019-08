Großer Karrieresprung für Motsi Mabuse (38): Ihre Fachkompetenz im Bereich Tanz wird sie künftig nicht nur in Deutschland teilen, denn das Let's Dance-Gesicht sitzt bald auch bei den Briten in einer Tanz-Jury. Die Promi-Mama nimmt nämlich in der kommenden Staffel von "Strictly Come Dancing" am Richterpult Platz. Ihre Schwester Otlile Mabuse (29) ist dort bereits als Profitänzerin tätig. Jetzt wurden auch die Kandidaten der kommenden Season bekannt gegeben.

Der Cast der 17. "Strictly Come Dancing"-Staffel ist ein bunter Mix von Charakteren der unterschiedlichsten Bereiche der Unterhaltungsbranche. Aus dem Sportbereich kommen Ruderer James Cracknell (47), Fußballerin Alex Scott (34), Paralympics-Tischtennisspieler Will Bayley (31) und der ehemalige Torwart David James (49). Die Leinwand- und TV-Bildschirm-Performer werden durch Anneka Rice (60), Dev Griffin (34), Catherine Tyldesley (35), Jamie Laing (30) und Emma Barton (42) vertreten. Dazu gesellt sich Comedian Chris Ramsey (33).

Auch das Moderationssegment ist mit den beiden TV-Gesichtern Karim Zeroual und Mike Bushell abgedeckt. Weitere Highlights sind die Influencerin Saffron Barker (19) und RuPaul's Drag Race-Liebling Michelle Visage (50). Ein Royal rundet die Besetzung ab – so nimmt auch Emma Thynn, Viscountess Weymouth an der beliebten Tanzsendung teil.

Getty Images James Cracknell, britischer Ruderer

Anzeige

Getty Images Saffron Barker, Social-Media-Star

Anzeige

Getty Images Anneka Rice, Schauspielerin und Moderatorin

Anzeige

Getty Images Dev Griffin, Schauspieler

Getty Images Catherine Tyldesley, Schauspielerin und Sängerin

Instagram / karim__zeroual Karim Zeroual, Moderator

Getty Images Alex Scott, Fußballerin

Getty Images Jamie Laing, Schauspieler

Getty Images Will Bayley, Tischtennisspieler

Getty Images Emmy Thynn, Viscountess Weymouth

Instagram / bbcbreakfast_mikebushell Mike Bushell, Moderator

Instagram / iamchrisramsey Chris Ramsey, Komiker

Getty Images Emma Barton, Schauspielerin

Getty Images David James, ehemaliger Torwart



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de