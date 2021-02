Mutter-Sorgen nach Coming-out! Der britische Schauspieler Russell Tovey (39) ist einer der beliebtesten und bekanntesten Vertreter der LGBT-Szene. Der Hottie lebt nämlich offen als schwuler Mann und setzt sich für die Belange der Community ein. Bekannt wurde er unter anderem für seine Rollen in den Serien "Looking" und "Years and Years". Sein Coming-out kam damals aber nicht überall gut an – seine Eltern hatten sehr damit zu kämpfen. Seine Mutter sprach nun offen über ihre Gefühlslage, die sie zu der Zeit hatte, als ihr Sohn seine Sexualität offenbarte.

In einem Mutter-Sohn-Interview mit Times thematisierte Carole Haynes jüngst öffentlich diese Situation und die Sorgen, die sie sich als Mama darüber gemacht hat. Der erste Gedanke der Blondine war, dass dies einen "großen Verlust" bedeutet. "Ich dachte, er würde niemals heiraten und niemals Kinder haben", erinnerte sich Carole. Auch Toveys Papa kam damit nicht klar und dachte zu dieser Zeit, dass man Homosexualität heilen könne. "Er hatte Angst, wie mein Leben aussehen würde. Für ihn war Schwulsein ein Weg der Fallstricke und des Unglücks", erklärte sich der "Pride"-Darsteller.

In Toveys Augen waren seine Eltern aber nie homophob, sie konnten das Wort Homosexualität einfach nicht richtig einordnen. "Sie kannten einfach keine schwulen Leute oder jemanden mit schwulen Kindern. Sie hatten nichts zum vergleichen", begründete er seinen Gedankengang,

Anzeige

Getty Images Russell Tovey, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Russell Tovey, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Russell Tovey, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de