Das planen Karina Wagner und Steffen für ihren Polterabend

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno sind voll und ganz mit ihren Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Die zwei Realitystars wollen noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten. Auf Instagram stellt sich Karina nun den neugierigen Fragen ihrer Follower – und plauderte dabei ein Detail aus: Sie und ihr Verlobter planen ihren Polterabend ganz groß. "Wir haben bereits alles für unseren Polterabend geplant (Halle, Catering, DJ, etc.)", verriet die einstige Make Love, Fake Love-Lady.

Es scheint, als wolle das Paar vor seinem großen Tag noch einmal mit allen Freunden und Bekannten so richtig feiern. Für die bevorstehende Hochzeit haben die beiden einen anderen Plan. Es soll gleich zwei Zeremonien geben, die jedoch nicht mit der gleichen Anzahl an Gästen gefeiert werden wie der Polterabend. "Wir feiern den Polterabend groß", schreibt Karina und fügt hinzu: "Sowohl standesamtlich als auch die freie Trauung, die wir auf Mallorca feiern wollen, soll eher im kleinen Kreis bleiben."

Im März machten Karina und Steffen ihre Liebe offiziell. Nur drei Monate später überraschten sie ihre Fans dann mit der großen Neuigkeit, sich verlobt zu haben. Die beiden Bachelor in Paradise-Bekanntheiten scheinen es kaum abwarten zu können, sich das Jawort zu geben – denn wie die 29-Jährige kürzlich offenbarte, soll die Hochzeit noch dieses Jahr stattfinden. Der Grund für das schnelle Tempo ist für sie ganz klar. "Für uns steht fest, dass wir zusammen alt werden wollen", betonte Karina im Netz.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, 2025

Bachelor in Paradise, RTL Karina und Steffen bei "Bachelor in Paradise" 2023