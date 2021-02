Entlasten diese Aussagen Armie Hammer (34) in seinem Kannibalismus-Skandal? Momentan sind alle Augen auf den Schauspieler gerichtet: Mehrere Frauen berichteten, der Hollywood-Liebling habe kannibalistische Vorlieben und brutale Sexfantasien in früheren Affären und Beziehungen geäußert. Manche beschrieben grausame Details: Armie habe sogar die Rippe einer Partnerin essen wollen! Sind all diese Anschuldigungen jedoch nur frei erfunden? Ein Insider nimmt den Beschuldigten nun in Schutz...

Im Gespräch mit Variety hat sich nun eine anonyme Quelle zum aktuellen Eklat geäußert. "Er hat noch nie Menschenfleisch gegessen, er hat nie Blut getrunken, er hat nie einen Zeh abgeschnitten, er hat niemals jemanden in einen Käfig eingesperrt oder was auch immer in diesen verrückten Nachrichten steht", gab sich der Vertraute sicher. Auch wenn Armie diese Wünsche in Form von Chat-Nachrichten ausgedrückt habe – man solle diese nicht wörtlich nehmen. "Leute denken, dass Fetisch-Sex komisch und ein Tabu ist [...], aber es gibt definitiv Erwachsene, die ihn genießen", fügte er dem noch hinzu.

Auch der Anwalt des "Call Me By Your Name"-Stars hatte diesen bereits in Schutz genommen. Die sexuellen Handlungen mit Armies Ex-Freundin Paige Lorenze – die ihn beschuldigt hat, ihr Blut geleckt zu haben – seien alle "einvernehmlich" gewesen und wurden "ausführlich besprochen und vereinbart", erklärte er gegenüber Us Weekly.

Armie Hammer im Januar 2019

Armie Hammer, Schauspieler

Paige Lorenze, Instagram-Star

