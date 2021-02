Evanthia Benetatou (28) sorgt für wilde Spekulationen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Chris erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs und sind deswegen überglücklich. Ihre erste Schwangerschaft thematisierte die hübsche Düsseldorferin am Freitag auch bei ihrer Teilnahme an Die Festspiele der Realitystars – und enthüllte dabei offenbar noch weitere Neuigkeiten: Hat Eva etwa im Fernsehen das Geschlecht ihres Babys verraten?

Nachdem sie in der vierten Runde des Promi-Wettkampfes gegen Emmy Russ (21) verlor, musste sich Eva dem Tortenwurf von Mario Basler (52) stellen. Ein rosa-blauer Sahnekuchen kam auf die Brünette zugeflogen – am Ende blieb jedoch nur die blaue Füllung an der werdenden Mama kleben. "Es wird ein Junge", schrie Moderatorin Olivia Jones (51) daraufhin erfreut, während Eva grinste.

Doch war das wirklich der große Moment, in dem die Schwangere verriet, dass sie einen Jungen erwartet? Die 28-Jährige selbst äußerte sich zu diesem Thema nach der Sendung noch nicht, resümierte ihren Auftritt in der Show jedoch auf Instagram: "Es hat ganz viel Spaß gemacht, wir haben herzlich gelacht. Jetzt dreht sich erstmal wieder alles ums Thema Baby!", schrieb sie lediglich.

SAT.1 / Willi Weber Olivia Jones und Jochen Schropp bei "Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?"

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2021

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou bei "Die Festspiele der Realitystars" 2021

Denkt ihr, dass in der Show wirklich das Geschlecht von Evas Baby enthüllt wurde? Ja, das war doch eindeutig! Nee, das war nur ein Joke. Abstimmen Ergebnis anzeigen



