Große Outing-Welle in der deutschen Schauspielszene! In den letzten Jahren bekannten sich immer mehr deutschsprachige Film- und Serienstars zu ihrer sexuellen Orientierung und machten dies öffentlich. Unter ihnen sind etwa die Schauspieler Jannik Schümann, Ulrike Röseberg (42), Jochen Schropp (42) und Jo Weil (43)! Sie haben für viele Vorbildfunktion. Jetzt taten es ihn einige Kollegen gleich: Für das neue Projekt #actout sprachen 185 Schauspielstars offen über ihre sexuelle Orientierung.

Die Darsteller sind in einer Sonderausgabe vom Süddeutsche Zeitung Magazin unter dem Motto "Wir sind schon da" zu sehen und fordern gemeinsam mehr Diversität in Film, Fernsehen und Theater. Dabei hat unter anderem Mark Waschke (48), der für seine Rollen im Netflix-Hit Dark und im Tatort bekannt ist, sein Coming-out. Auch Nachwuchsschauspieler Jonathan Berlin ("Die Freibadclique") verkündet in dem Heft, dass er schwul ist. "Als homosexueller junger Mann – einer der vielen in Medien, Unterhaltung, Sport etc. – möchte ich nicht länger Teil eines Kreislaufes sein, der das Gegenteil von Wahrhaftigkeit bedeutet und von Verstecken, strukturellen Stigmata und Vorurteilen geprägt ist", schreibt der Blondschopf auf Instagram.

"What a Man"-Schauspielerin Mavie Hörbiger (41) und Tatort-Kommissarin Karin Hanczewski (39) sind auch dabei. Letztere verriet in der Ausgabe, dass sie in der Branche schon öfter mitbekommen habe, wie schlimm Diskriminierung heutzutage noch vorherrsche: "Ich habe gerade erst mit einem Regisseur gesprochen, der mir erzählte, dass in Besprechungen oft der Satz fällt: 'Der ist schwul, den besetze ich nicht.'"Zu ihnen gesellt sich auch Nadine Wrietz (46), die ihren Durchbruch als Anja in der beliebten Jugendserie "Anja & Anton" feierte. Aktuell ist die Berlinerin bei Der Lehrer zu sehen.

Des Weiteren verkünden in dem Magazin auch Unter uns-Neuzugang Constantin Lücke (41) und How to Sell Drugs Online (Fast)-Liebling Maximilian Mundt, dass sie ebenfalls Teil der LGBT-Community sind. "Ich bin stolz, ein Teil des Actout-Manifests zu sein", erklärte Constantin auf Instagram.

