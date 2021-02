Läuten nun doch bald die Hochzeitsglocken? Nach dem Tod ihres Mannes Jens (✝49) hat Danni Büchner (42) ihr Herz wieder für einen neuen Partner an ihrer Seite geöffnet. Die fünffache Mutter und Ennesto Monté (45) sind seit einigen Wochen ein Paar. Im vergangenen Dezember betonten die beiden allerdings noch: Heiraten und weitere Kinder tauchen in ihrer Zukunftsplanung nicht auf. Hat sich daran jetzt etwas geändert?

In einem ziemlich offenen Talk auf Instagram beantwortet der gebürtige Serbe zahlreiche Fragen seiner Fans. "Gibt es bald eine Verlobung mit Danni?", fragt ihn ein User und bekommt ein vielsagendes Statement dazu. "Das schließe ich tatsächlich nicht aus, aber momentan denken wir beide nicht daran", erklärt der 45-Jährige. Ist es also nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden als Mann und Frau durchs Leben gehen? Mehr Details lässt sich Ennesto aber von den Followern dazu nicht mehr entlocken.

Zunächst wollen der Dunkelhaarige und seine Liebste aber erst einmal das Experiment wagen, in denselben vier Wänden zu leben. Der TV-Star kündigte bereits an, zu Danni nach Mallorca ziehen zu wollen. Wann genau es so weit ist, ist aber nicht offiziell bekannt. "Mallorca ist tatsächlich seit 20 Jahren meine Lieblingsinsel. Unabhängig davon, dass ich jetzt meine Traumfrau dort gefunden habe", konnte Ennesto im Netz seine Vorfreude kaum verstecken.

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Deppe, Kenny / ActionPress Ennesto Monté im August 2017

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

