Rebel Wilson (40) scheint sich gut abzulenken! Die australische Schauspielerin machte nicht nur Schlagzeilen mit ihrem enormen Gewichtsverlust – sondern auch mit ihrer glücklichen Beziehung. Fünf Monate war sie mit dem Unternehmer Jacob Busch (29) zusammen und präsentierte im Netz regelmäßig, wie glücklich sie miteinander sind. Jüngst gab sie aber die Trennung von dem Hottie bekannt. Rebel scheint sich daraufhin in eine Menge Arbeit zu stürzen!

Auf Instagram präsentierte sich die blonde Beauty in einem schicken Business-Look. In einem senfgelben Blazer posierte Rebel cool vor einem Sportwagen und schrieb unter das Bild: "Sie ist heute im Arbeitsmodus", wobei sie in dritter Person von sich selbst sprach. Auf dem Pic merkt man der 40-Jährigen die Trennung von Jacob überhaupt nicht an. Ganz im Gegenteil: Mit dem Outfit und der Marilyn-Monroe-Frisur strahlt die Pitch Perfect-Darstellerin sogar eine gewisse Lässigkeit aus.

Das fällt auch ihren Followern auf Social Media auf. "Mein Gott, siehst du gut aus" und "Wow, das Outfit. Du siehst unglaublich aus", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare unter ihrem Beitrag. Immer wieder begeistert Rebel ihre Community mit ihrer Ausstrahlung und Klamottenwahl.

Getty Images Collage: Rebel Wilson und Jacob Busch

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Februar 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Februar 2021

