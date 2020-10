Da hat sich Rebel Wilson (40) aber einen echten Prachtkerl geangelt! Die Schauspielerin machte erst kürzlich bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist: Der Pitch Perfect-Star ist mit Jacob Busch (29) zusammen. Seitdem die Beziehung der beiden offiziell ist, versorgt Rebel ihre Fans immer wieder mit verturtelten Pärchen-Pics mit ihrem Liebsten – und so auch jetzt. Rebel posiert stolz mit ihrem Jacob.

Auf Instagram bekommt die Community endlich Nachschub in Sachen Paar-Content. Die Blondine postete ein Selfie aus einem Badezimmer. Rebel trägt einen schwarzen Trainingsanzug, während ihr Freund eine lässige kurze Sporthose mit einem olivgrünen, schimmernden Oberteil kombiniert. Auf dem Foto blicken sie mit ernster Miene in die Kamera. Der Bildunterschrift nach zu urteilen kommen die beiden gerade von einem erfolgreichen Training: "Übungen am frühen Morgen mit JB", schrieb sie.

Dass die Australierin in den vergangenen Monaten diszipliniert das Fitnessstudio besucht hat, zeigt sie ihren Followern regelmäßig mit Body-Updates. Erst vor wenigen Tagen posierte sie in einem äußerst figurbetonten Outfit: Die 40-Jährige war in einer dunkelblauen, glänzenden, hautengen Leggings und einem Sport-T-Shirt auf einer Wandertour.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrem Freund Jacob Busch

Anzeige

Instagram / rebelwilson Jacob Busch und Rebel Wilson im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de