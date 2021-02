Herzogin Kate (39) teilt intime Einblicke in ihr Arbeitszimmer! Die Frau von Prinz William (38) begeisterte ihre Fans in den vergangenen Monaten immer wieder mit coolen Fotos und Videos im Netz. Wiederholt nahm die Brünette ihre Bewunderer via Social Media bei Charity-Events und geschäftlichen Gesprächen mit. Nun durften ihre Follower erneut bei einem Zoom-Call beiwohnen – dabei fielen vor allem die Fotos ins Auge, die in Kates Büro stehen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Kate am frühen Freitagmorgen einen Clip, das sie eigentlich bei einem Video-Chat mit britischen Lehrern zeigt. Hinter der dreifachen Mama sieht man jedoch eine Kommode, auf der zahlreiche Bilder stehen – und darunter waren gleich mehrere ihrer Kids! Auf einem der gerahmten Schnappschüsse strahlen George (7) und Charlotte (5) in ihren Schuluniformen, auf einem anderen posieren die Geschwister mit Brüderchen Louis (2) für die Kamera.

Die Fans waren aber nicht nur von dem Einblick in die Räumlichkeiten der Royals begeistert. Auch Kates Engagement verzauberte sie erneut, sodass die Kommentare beinahe vor Komplimenten überquollen: "Du wirst eines Tages eine wunderbare Königin sein", schwärmte ein User.

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2017

