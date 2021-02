Rafi Rachek (31) machte seinem Sam Dylan (30) ein besonderes Geschenk: Der diesjährige Dschungel-Ersatzshow-Kandidat ist 30 Jahre alt geworden. Zusammen mit seinem Schatz Rafi feierte er in seinen runden Geburtstag rein. Auf Social Media zeigte das Geburtstagskind einen Clip, in dem sein Liebster vor ihm auf die Knie ging – schenkte ihm aber lediglich ein Armband. Daraufhin zeigte sich Sam sichtlich enttäuscht, dass er keinen Heiratsantrag bekommen hat!

Via Instagram veröffentlichte Sam den süßen Moment, in dem sein Freund ihm das Armband anlegte. An einem filigranen rosafarbenen Band hing ein goldenes Plättchen, in das ein Bild der beiden eingraviert wurde. Der einstige Prince Charming Kandidat bedankte sich zwar daraufhin für das aufmerksame Geschenk, gestand dann etwas frustriert: "Aber nächstes Mal möchte ich bitte einen Heiratsantrag!"

Doch damit nicht genug: Immer wieder deutete Sam seine Enttäuschung an. "Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir so gewünscht, einen Verlobungsantrag von Rafi zu bekommen. Ich hoffe, es ist dieses Jahr irgendwann noch mal so weit", erzählte er seinen Followern.

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek, TV-Sternchen

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek im April 2020

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

