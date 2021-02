Coming-out-Talk mit Constantin Lücke (41)! Der Schauspieler schlüpfte vor Kurzem als Neubesetzung bei Unter uns in die beliebte Rolle des Till Weigel. Damit trat er in die Fußstapfen von Ben Ruedinger (45). Dazu ist Constantin einer der 185 Schauspiel-Stars, die sich vor Kurzem im Zuge der "#actout"-Bewegung offen als stolze Mitglieder der LGBT-Community geoutet haben. Im Promiflash-Interview verriet der Soap-Schönling nun alle Details rund um sein Coming-out.

Constantin habe bereits in der Pubertät gemerkt, dass er sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühle. 2016 hatte er seine Sexualität bereits in einem Interview thematisiert, wie er Promiflash verriet. "Ein privates Coming-out gab es in meinem persönlichen Umfeld schon früher. Für meine Familie kam es überraschend, aber sie haben mich schnell unterstützt", erklärte der ehemalige Rote Rosen-Darsteller. Und auch das Feedback der "Unter uns"-Zuschauer sei bislang durchwegs positiv.

Auf dem Single-Markt ist der 41-Jährige aber schon lange nicht mehr. "Ich bin seit 14 Jahren mit meinem Mann zusammen. Im Sommer 2020 haben wir geheiratet", beschrieb er sein Liebesleben. Wer der Mann an seiner Seite ist, das ist bis dato nicht bekannt.

Anzeige

ActionPress/ Stephan Wallocha Schauspieler Constantin Lücke

Anzeige

gbrci / Future Image/ActionPress Constantin Lücke bei einer Autogrammstunde

Anzeige

Revierfoto/ActionPress Constantin Lücke bei einem Fototermin für "Rote Rosen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de