Bei Unter uns geht es zurzeit zu wie am Bahnhof! In den vergangenen Monaten mussten die Fans einige Ausstiege verkraften – durften sich aber auch über zahlreiche neue Gesichter und Rückkehrer freuen. So ist unter anderem Serienurgestein Kai Noll (57) wieder in der Rolle des Rufus Sturm zurück. Der Gastauftritt von Mirja du Mont (46) als Mareike Ott endet unterdessen – aber sie geht offenbar nicht allein. Jetzt wurde auch bekannt, dass Constantin Lücke (42) und Yannik Meyer die Serie verlassen. Aber für immer?

Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündet hat, sind der Till-Darsteller und Yannik, der Conor spielt, Mitte Juni zum letzten Mal bei "Unter uns" zu sehen. "Verschiedene Rollen zu spielen, gehört nun mal zum Leben des Schauspielers dazu, aber man geht immer ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge", betonte Constantin. Obwohl er eine Rückkehr zur Serie nicht grundlegend ausschließt, ist der Entschluss vorerst final. Aber ist das bei seinem Kollegen genauso? Seine Rolle wird – wie sich derzeit bereits anbahnt – in eine Entzugsklinik gehen. Könnte der Niedersachse möglicherweise also nur eine Drehpause einlegen?

Aktuell spricht er zumindest von einem "richtigen" Ausstieg. "Als ich meine letzten Szenen gelesen habe, war so der erste Moment, in dem es mir richtig bewusst geworden ist. Natürlich ist man da auch ein bisschen traurig, denn ich bin wirklich jeden Tag gerne hergekommen", schilderte er. Ein Kommen und Gehen am Set sei in der TV-Branche aber einfach normal.

RTL / Stefan Behrens Die "Unter uns"-Stars Jo Weil, Kai Noll, Mirja du Mont, Constantin Lücke und Yannik Meyer

RTL/ Stefan Behrens Constantin Lücke und Mirja du Mont in einer "Unter uns"-Szene

RTL / Stefan Behrens Yannick Meyer und Constantin Lücke (rechts) mit "Unter uns"-Kollegen

