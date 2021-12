Wie feiern die Unter uns-Stars Weihnachten? Im Serienuniversum ist es schon richtig weihnachtlich – immerhin ist Leni (Josephine Becker, 22) für die Adventszeit nach Hause in die Schillerallee zurückgekehrt. Auch Benedikt (Jens Hajek, 53) bekommt über die Feiertage Besuch von seinem Sohnemann. Aber wie laufen die Festlichkeiten bei den Schauspielern privat ab? Promiflash verrät, wie Constantin Lücke (42) und Co. die schönste Zeit des Jahres verbringen.

Der Till-Weigel-Darsteller betonte gegenüber PicturePuzzleMedien, dass er ganz traditionell bei seiner Mama feiere – mit leckerem Essen. "Fondue oder Heringssalat gibt es traditionell jedes Jahr bei meiner Mutter, aber auf ihre Vanillekipferl freue ich mich am meisten", schwärmte der Wahlberliner. Vorher schmücke er jedes Jahr gemeinsam mit seiner Mama den Baum. "Und wir schenken uns gegenseitig eine Kleinigkeit", verriet der 42-Jährige. Auch Jan Ammann (46) genießt Weihnachten im Kreise seiner Liebsten. Der Chris-Darsteller ist in dieser Zeit besonders dankbar für seine Familie. Und was kommt am Heiligabend bei den Ammanns auf den Tisch? "Ich liebe Christstollen, aber ganz besonders freue ich mich auf die deftigen, herzhaften Gerichte: Eine kulinarische Kalorien-Katastrophe, aber so was muss auch mal sein!", erzählte er.

Gaststar Mirja du Mont (45) ist ebenfalls zu Hause bei ihren Kids. Bevor es zur Bescherung übergeht, gibt es bei ihnen ganz festlich Gans. "Ich liebe aber auch gebrannte Mandeln und rote Liebesäpfel", berichtete sie. Eine Besonderheit bei Mirjas Weihnachtsfest: Ihre Kinder sehen den Weihnachtsbaum zum ersten Mal bei der Bescherung.

RTL / Stefan Behrens Mirja du Mont und Constantin Lücke, "Unter uns"-Darsteller

RTL / Stefan Behrens Chris (Jan Ammann), Mareike (Mirja du Mont) und Till (Constantin Lücke) bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Schauspielerin Mirja du Mont

