Ist Unter uns für Constantin Lücke (42) Geschichte? Der Verbotene Liebe-Darsteller ist vor etwa zwei Jahren in die RTL-Daily eingestiegen – musste sich jetzt aber wieder vom Set verabschieden. Seine Rolle Till Weigel folgt seiner großen Liebe Mareike Ott (Mirja du Mont, 46) und zieht deswegen aus Köln weg. Das bedeutet aber: Die Story hat ein offenes Ende und eine Rückkehr von Till ist durchaus möglich. Aber wie sieht Schauspieler Constantin das? Ist ein "Unter uns"-Comeback für ihn denkbar?

Im Gespräch mit Promiflash betonte der 42-Jährige, nichts ausschließen zu wollen. Er wolle aber warten, was die Zukunft bringt. "Darüber mache ich mir erst Gedanken, wenn eine Anfrage konkret wird", erzählte er. Offenbar ist er aber nicht unglücklich mit dem "Ende" seiner derzeitigen "Unter uns"-Geschichte und hat sich keinen dramatischen und endgültigen Serientod gewünscht. "Er folgt seiner großen Liebe Mareike in eine neue Zukunft. Till kann sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen und bricht seine Zelte in Köln ab", hielt er fest.

Offenbar ist der Berliner auch nicht böse, dass in der Serie erst einmal nicht mehr mit ihm geplant wird. Denn sein Abgang sei durchaus stimmig. "Aus dramaturgischer Sicht kann ich die Entscheidung, ihn gehen zu lassen, gut nachvollziehen", betonte Constantin. Er freue sich jetzt auf neue Projekte – dürfe nur noch nicht verraten, was die Zuschauer als Nächstes erwartet.

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Tobias (Patrick Müller), Till (Constantin Lücke) und Luke (Jakob Graf) bei "Unter uns"

Anzeige

RTL/ Stefan Behrens Constantin Lücke und Mirja du Mont in einer "Unter uns"-Szene

Anzeige

Getty Images Schauspieler Constantin Lücke

Anzeige

Wünscht ihr euch ein Comeback von Constantin aka Till? Ja, auf jeden Fall! Muss nicht unbedingt sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de