Klare Worte von Amira Pocher (28)! Seit November 2018 gehen die 28-Jährige und Oliver Pocher (42) nun schon offiziell gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe krönten sie im Oktober 2019 mit einer Hochzeit auf den Malediven, und obwohl die zwei immer wie ein Herz und eine Seele wirken, sind sie auch häufiger sehr unterschiedlicher Meinung. Schon vor einigen Wochen hatte die gebürtige Österreicherin dies unter Beweis gestellt. Jetzt beanstandete Amira Olis gefürchtete Bildschirmkontrollen erneut!

"Oli hat jetzt mal zwei Tage eine Bildschirmkontrollen-Pause gemacht, was ich persönlich sehr angenehm fand. Ich habe keinen Bock mehr auf so viel Negativität. Man kann sich doch auch auf die schönen Dinge konzentrieren", erklärte Amira in dem Podcast "Die Pochers hier!" gegenüber ihren Zuhörern und ihrem Mann. Für sie seien Olis Konflikte mit etlichen Influencern, die die Kritik des Komikers an ihrer Arbeit nicht einfach so hinnehmen, kein Spaß: "Ich kriege das halt auch ab, weil ich dein Angriffspunkt bin", stellte sie im Gespräch mit dem Blondschopf klar.

"Da kann ich wirklich nichts gegen machen. Die Leute kommen immer an. In dem Moment, ab dem du in der Öffentlichkeit stehst oder im Fernsehen bist, kommen die immer", versuchte Oli seiner Liebsten daraufhin zu erklären. Es sei einfach sein Job, und sobald er wieder wie früher arbeiten könne, werde er mit dem Format auf seinem Social-Media-Kanal auch wieder kürzertreten, versprach er Amira daraufhin.

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher, Model

Anzeige

ActionPress / Frank Molter Oliver und Amira Pocher bei den Australian Open 2018

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Juli 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de