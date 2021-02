Wie geht es Evanthia Benetatou (28) eigentlich in der Schwangerschaft? Ende Januar bestätige die einstige Bachelor-Teilnehmerin, was viele Fans schon vermutet hatten: Sie und ihr Verlobter Chris erwarten tatsächlich ein Baby! Die werdenden Eltern könnten nicht glücklicher sein und betonten bereits, dass es sich um ein absolutes Wunschkind handelt. Im Promiflash-Interview plaudert Eva jetzt einige Details zu ihrer Schwangerschaft aus – so auch, welche Beschwerden sie hat.

"Die klassischen Gelüste und Stimmungsschwankungen sind vorhanden, allerdings nicht so sehr ausgeprägt wie Müdigkeit", berichtet die 28-Jährige. "Ab 18 Uhr geht es ab ins Nest und die Augen fallen zu. Ich brauche viele Ruhephasen und bei Hungerattacken kenne ich kein Pardon." Ansonsten könne sich Eva aber nicht beschweren: "Der Verlauf meiner Kugelzeit ist die schönste Zeit."

Dass Eva ihre Schwangerschaft derart genießen kann, liegt auch an Chris! Der werdende Papa trägt sie offenbar auf Händen: "Ich werde ordentlich verwöhnt", schwärmt Eva von ihrem Verlobten. Freut ihr euch schon auf weitere Baby-Updates von den beiden? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de