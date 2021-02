Der einstige Deutschland sucht den Superstar-Kandidat Patric Wittlinger startet als Rapper BLANQO mit einem Universal-Deal in der Tasche gerade richtig durch: Am 21. Januar kam seine Single "Zehn von Zehn" heraus – eine Bewertung, die ihm zu Castingshow-Zeiten wohl so manches Fan-Girl sofort gegeben hätte. Doch wie steht es eigentlich um den Beziehungsstatus des Musikers? Im Interview mit Promiflash hat er jetzt einen Einblick in sein Privatleben gegeben.

"Es gibt eine Frau in meinem Leben, ich bin verheiratet", stellte BLANQO gegenüber Promiflash klar. In diesem Jahr seien es bereits zwei Jahre, die das Paar glücklich im Bund der Ehe verbracht habe, schwärmte er: "Sie steht hinter mit wie eine Eins!" Zur Zeit sei es etwas schwierig, weil die beiden wenig Zeit füreinander hätten. Doch bei den anstehenden Videodrehs sei sie dabei und unterstütze ihn auch bei der Planung, schilderte BLANQO die aktuelle Situation. "Man kann sich wirklich auf sie verlassen und sie steht hinter mir wie ein Fels", freute er sich.

Gemeinsamer Nachwuchs sei derzeit aber noch nicht geplant. Vielmehr stehe für das Paar die Musik im Vordergrund, verbunden mit dem großen Ziel, damit in Zukunft die Rechnungen zu bezahlen. "Klar, wenn es passiert, würde ich nicht sagen: 'Oh Gott, ich muss jetzt erst mal Karriere machen'", betonte der Rapper. Aber es sei ihm wichtig, finanziell abgesichert zu sein, bevor es an die Familienplanung gehe, sagte er abschließend.

Anzeige

action press / S. Gregorowius / RTL Patric Wittlinger 2014 bei DSDS

Anzeige

Badazz Society & Mayk Azzato BLANQO, Rapper

Anzeige

Badazz Society & Mayk Azzato Patric Q Wittlinger aka BLANQO im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de