Endlich steht die neue DSDS-Jury! Dass Dieter Bohlen (67) nicht länger als Juror in der erfolgreichen RTL-Castingshow zu sehen sein wird, war Mitte März für viele Fans wie ein Schock gekommen. Gleich nach der Bekanntgabe seines Exits wurde darüber spekuliert, wer in seine Fußstapfen treten wird – und seit Mittwoch ist nun endlich klar, wer das Ruder bei DSDS übernimmt: Florian Silbereisen (39), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53)! Während einige der Jury gegenüber skeptisch sind, sehen diese zwei Ex-Kandidaten in ihr Potenzial...

Patric Wittlinger, der heute unter dem Künstlernamen Blanqo Musik macht, hatte 2014 selbst an DSDS teilgenommen und ist sicher, dass die Show nach Dieters Ausstieg einige Zuschauer einbüßen wird: "Ich glaube, durch seinen Exit ist der letzte Funke Seriosität weggefallen", erzählt er im Promiflash-Interview. Er glaubt aber daran, dass dieser durch Florian wieder "eingefangen" werden könne. Er habe den Schlagerstar in der Vergangenheit persönlich kennengelernt und halte viel von ihm: "Das ist ein cooler Typ. Auf jeden Fall ein Entertainer, der definitiv in die Show passt", erklärt der "Rainbow"-Interpret.

Neben Blanqo schätzt auch Starian Dwayne McCoy, DSDS-Finalist der diesjährigen Staffel, gegenüber Promiflash es so ein, dass die neue DSDS-Jury sich bewähren werde. Eine Lücke habe der Poptitan seiner Meinung nach aber schon hinterlassen: "Die Show ohne Dieter... Er wird auf jeden Fall vermisst, sagen wir es so. Ich denke, ohne Dieter wird die Show nicht den Erfolg erzielen, den sie mal hatte", vermutet der Sänger, der nach seiner ersten DSDS-Single "Hold Me" am 15. Juli einen neuen Song herausbringt!

Patric Wittlinger alias Blanqo, Musiker

Starian Dwayne McCoy, 2021

Starian Dwayne McCoy im Juni 2021

