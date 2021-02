Patric Wittlinger wurde in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt. Mittlerweile rappt er unter dem Namen BLANQO und ist dabei, sich eine Karriere aufzubauen. Der Musiker kennt die Licht- und Schattenseiten des Lebens – für einige Zeit lebte er sogar auf der Straße! In seiner neuen Single "Zehn von Zehn", die am 22. Januar rauskam, rappt er in prahlenden Lyrics hingegen über ein Leben im Luxus. Promiflash hat mit ihm darüber gesprochen, wie das zusammenpasst.

"Das ist eigentlich gar nicht so Geflexe in der Hinsicht, dass ich sage, das habe ich und das habe ich", erzählte der Rapper im Gespräch mit Promiflash über sein Verhältnis zu seinen Texten. Diese Form der Angeberei sei heutzutage einfach Teil dieser Musik, berichtete BLANQO. Doch er hoffe, dass deutlich werde, mit wie viel Humor er in seinen Songs arbeite. "Aber es ist wirklich ein Lifestyle. Es ist kein Image, das ich aufbauen will", betonte er. Er habe schon von Kindesbeinen an auf coole Klamotten und Accessoires gestanden. "Ich habe 450-Euro-Jobs gemacht habe, damit ich mir am Ende des Monats geile Nikes oder Designer-Klamotten kaufen konnte", wehrte er jegliche Fake-Vorwürfe ab.

Er arbeite weiterhin hart daran, zu hundert Prozent von der Musik leben zu können, schilderte BLANQO seine aktuelle Lage. Bis es so weit sei, bleibt der Rap jedoch Nebenjob. "Ich arbeite im Tiefbau, da habe ich damals eine Ausbildung gemacht und mache jetzt auch noch meinen Meister", beschrieb er sein ganz bodenständiges Leben. Das sei ein echter Knochenjob, aber nun mal auch der Weg für ihn, wirklich mit der Musik sein Geld zu verdienen.

action press / S. Gregorowius / RTL Patric Wittlinger, Ex-DSDS-Kandidat

PH3/Patrick Hoffmann/WENN/Newscom/The Mega Agency Patric Wittlinger im Jahr 2015

Badazz Society & Mayk Azzato Patric Q Wittlinger aka BLANQO im Januar 2021

