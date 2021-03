DSDS ohne Dieter Bohlen (67), wie soll das denn funktionieren? In der vergangenen Woche gab RTL eine Nachricht bekannt, mit der wohl kaum jemand gerechnet hätte: Der Poptitan hört als Juror bei DSDS und Das Supertalent auf. Über die Gründe für sein Aus wird derzeit viel spekuliert und einige vermuten, dass der 67-Jährige nicht freiwillig das Feld räumt – der Sender selbst erklärt, mit einer neuen Jury "frische Impluse" setzen zu wollen. Der einstige DSDS-Kandidat Patric Wittlinger aka Blanqo zweifelt aber daran, dass dieser Plan aufgehen wird...

"Ich finde, das ganze Format ist jetzt langsam auch ausgelutscht", erzählt der Rapper in einem Gespräch mit Promiflash. Aus diesem Grund sei es in seinen Augen sogar gut, dass Dieter aufhört. Daran, dass eine völlig neue Jury-Konstellation die DSDS-Quoten wieder in die Höhe treiben wird, glaubt er nicht – Dieter sei nämlich extrem wichtig für das Format: "Ich meine, du kannst jetzt auch nicht einfach den Mercedes-Stern ändern und sagen: 'Okay, wir machen jetzt nur noch drei Punkte für das Logo von Mercedes. Der Stern ist einfach das Aushängeschild und das war einfach auch Dieter Bohlen", zieht der "Zehn von Zehn"-Interpret einen Vergleich.

"RTL will neuen Wind reinbringen... Das werden die nicht hinbekommen, ganz einfach", ist sich der Musiker sicher. DSDS sei überholt – und einzig und allein Dieter könne bis heute noch immer "mit seinen Sprüchen" punkten. Glaubt ihr auch, dass die Neuerungen die DSDS-Quoten nicht retten können? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Badazz Society & Mayk Azzato Patric Wittlinger alias BLANQO, Musiker

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Urgestein

Anzeige

Badazz Society & Mayk Azzato BLANQO, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de