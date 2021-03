Verspielt sich Maite Kelly (41) bei DSDS ihre Sympathien? In diesem Jahr beurteilt die Schlagersängerin gemeinsam mit Dieter Bohlen (67) und Mike Singer (21) die Superstar-Kandidaten – eckte dabei bisher jedoch schon einige Male an: Unter anderem war ihre Behauptung negativ aufgestoßen, musikalische "hässliche Menschen" würden ihre Zuhörer mehr bewegen als gut aussehende. In der vergangenen Folge kritisierte sie darüber hinaus Marvin Ventura dafür, sich angeblich zu viel um seine verletzte Freundin Katharina Eisenblut zu kümmern. Das geht nicht nur dem Homburger gegen den Strich – sondern auch Ex-DSDS-Teilnehmer Patric Wittlinger aka BLANQO...

In einem Promiflash-Interview äußert der Rapper sich zu den umstrittenen Aussagen der 41-Jährigen und erklärt: "Ich respektiere sie als Musikerin, aber was sie da bei dem ein oder anderen schon losgelassen hat... Da denke ich mir so: 'Okay, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen." Er habe zwar Respekt vor ihr, erwarte aber umgekehrt auch von ihr, andere Menschen und die DSDS-Kandidaten zu "respektieren". Anders als von Maite ist der Musiker von den übrigen zwei Juroren jedoch überzeugt: "Ansonsten feier ich natürlich Dieter Bohlen und Mike Singer."

Den ehemaligen Modern Talking-Star hatte der "Zehn von Zehn"-Interpret 2014 persönlich bei DSDS kennengelernt und beschreibt ihn als "menschlich sehr, sehr korrekt". Während der diesjährigen Castings saß auch Schlagerstar Michael Wendler mit in der Jury, war aufgrund geschmackloser Aussagen jedoch aus den Shows geschnitten worden – die Aktion hätte man laut BLANQO vermeiden können: "Dass man den Wendler einfach rausgeblurrt hat... Man hätte sich von Anfang an überlegen müssen, den überhaupt reinzuholen."

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW

Thomas Burg / ActionPress Maite Kelly bei DSDS

Badazz Society & Mayk Azzato BLANQO, Rapper

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen bei DSDS 2021

