Ginge es nach den Fans, würde Niko Grieserts (30) Nachfolger schon jetzt feststehen: Viele wünschen sich, dass Keno Rüst 2022 bei Der Bachelor die Rosen verteilt. Damit würde er das Dating-Format aus einer neuen Perspektive sehen. Schließlich konnte er 2019 bei Die Bachelorette das Herz von Gerda Lewis (28) erobern. Doch so gern er auch an diese Erfahrung zurückdenkt, ist er sicher: Der Job des TV-Junggesellen ist bestimmt kein Zuckerschlecken.

Im Rahmen einer Fragerunde in seiner Instagram-Story erklärte der Influencer, dass er der Bachelor-Rolle mit gemischten Gefühlen gegenübersteht, denn wie schon Niko zuletzt erklärt hatte, sei das Kennenlernen von über 20 Frauen "wirklich ein Minenfeld". "Man verletzt ja auch Menschen und auch deren Gefühle. Man schafft es nicht, jedem gerecht zu werden. Ich glaube, das ist einfach eine unfassbar schwere Aufgabe", betonte er. Außerdem stehe man quasi unter ständiger Beobachtung, was das Privatleben stark einschränke. Und obendrein: "Es wird einfach über alles geurteilt – was man macht oder was man sagt. "

Doch durch seine Bachelorette-Teilnahme weiß Keno auch, dass ein solches Format positive Seiten hat. "Als ich damals die zwei Monate weg war, habe ich mich [danach] gefühlt, als sei ich drei Jahre älter, weil ich einfach so viel erlebt habe in so einer kurzen Zeit", erläuterte er. Es sei für ihn einfach eine unvergesslich Zeit gewesen.

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst bei "Die Bachelorette"

Instagram / keno_ruest Keno Rüst im März 2020

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, ehemaliger Kuppelshow-Teilnehmer

