Patrizia Palme schwebt auf Wolke sieben. Im vergangenen August hatte die YouTuberin bekannt gegeben, rund ein Jahr nach der Hochzeit mit ihrem Freund Dennis zum ersten Mal schwanger zu sein. Geplant war das Baby zwar nicht, die Freude bei dem Paar war dennoch riesig. Mitte Januar erblickte ihre Tochter Malia dann gesund und munter das Licht der Welt. Nach einigen Tagen Pause ist Patrizia mittlerweile wieder auf Social Media aktiv und machte ihrem Mann nun eine rührende Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin das erste Foto von ihrer kleinen Familie und teilte so ihr Glück mit ihren Fans. "Wir sind einfach Eltern! Dennis, ich bin so dankbar für einen so verständnisvollen Mann an meiner Seite. Nächsten Monat sind wir einfach schon 13 Jahre ein Paar", schrieb Patrizia zu dem Pic und betonte nochmals, sie sei "unglaublich dankbar für dieses Glück".

Dass die 26-Jährige und ihr Dennis endlich Eltern sind, freut auch ihre Follower. Außer zahlreichen Fans reagierten auch mehrere Influencer-Freunde auf den Beitrag. "Steht euch so gut! Alles, alles Liebe für euch drei", schrieb beispielsweise Ana Johnson (27). Und Isabel Kraus kommentierte: "Wunderschönes Bild! Genießt die magische Zeit."

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme mit ihrem Mann Dennis und ihrer Tochter Malia

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme mit ihrem Mann, Dezember 2020

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann Dennis, August 2020

