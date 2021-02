Neues Beautydoc-Makeover bei Melody Haase (27)! Die ehemalige DSDS-Kandidatin ist nicht nur für ihre Stimme bekannt, sondern auch für ihren überdimensional großen Hintern, den sie sich in der Vergangenheit schon zweimal hatte vergrößern lassen. Doch Melo hatte offensichtlich noch nicht genug und legte sich jüngst ein drittes Mal unters Messer, um noch mehr Volumen in ihre vier Buchstaben zu bekommen. Jetzt teilte sie mit ihren Followern endlich das Ergebnis nach dem letzten Brazilian Buttlift – dafür schmiss sie sich in ein heißes Ensemble.

Auf Instagram veröffentlichte die Schönheit nun einen heißen Unterwäsche-Schnappschuss, auf dem sie einen pinkfarbenen Spitzenzweiteiler trägt. "Eine Süße mit Hintern", schrieb Melody unter das Foto. Und tatsächlich scheint dieser Satz den Bildinhalt ganz gut zusammenzufassen. Ihr Körper besteht mittlerweile gefühlt zu einem Drittel aus Hintern. Bei der letzten OP ließ sich Melody erneut an unliebsamen Körperstellen Fett absaugen und dieses in ihren Po spritzen. Damit ist sie an einigen Stellen nun schlanker als vorher und die ganze Aufmerksamkeit liegt auf ihrer Rückseite.

Den Followern bleibt bei diesem Anblick auf jeden Fall die Spucke weg. "Du bist das heißeste Mädchen auf dem Planeten", oder "Ach Melli, wie hübsch doch dein Gesicht ist", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Ton treffen.

TVNOW Martin Angelo und Melody Haase bei "#CoupleChallenge"

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, TV-Bekanntheit

