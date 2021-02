Die Kuppelshow-Fans werden mal wieder um Geduld gebeten! Schon auf den Auftakt der neusten Bachelor-Staffel mit Hottie Niko Griesert (30) mussten die TV-Zuschauer eine Woche länger warten – der Grund: ein DFB-Pokalspiel, das ebenfalls für den 13. Januar bei RTL angesetzt war. Jetzt werden die Fans, die schon gebannt warten, wer die nächsten Rosen bekommt, wieder vertröstet: "Der Bachelor" läuft morgen Abend nicht zur Primetime!

Wirft man einen Blick auf das morgige RTL-Programm, fällt auf: Rosenverteiler Niko wird um eine Viertelstunde auf 20:30 Uhr verschoben! Grund für die spontane Änderung ist die Sondersendung "Corona-Krise – Raus aus dem Lockdown?". "Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel (62) ordnet mit Gästen aus Politik und Medizin die neuesten Beschlüsse und Ergebnisse ein", heißt es in einer Pressemitteilung. "'Der Bachelor' sowie die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten."

So oder so werden sicherlich viele Bachelor-Fans morgen Abend gespannt vorm Fernseher sitzen – denn: Niko hat in der vergangenen Folge zum ersten Mal geknutscht! Im Nachhinein bereute der IT-Projektmanager die Knutscherei mit Denise Hersing (25) jedoch. Eigentlich hätte er viel lieber Michelle Gwozdz alias Mimi seinen ersten Kuss geschenkt. Gut möglich also, dass er das in der kommenden Folge nachholen wird...

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Niko Griesert und Stephie Stark bei "Der Bachelor"

Niko Griesert, der Bachelor 2021

Niko Griesert und Michelle Gwozdz bei "Der Bachelor"

