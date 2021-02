Die erschreckenden Schlagzeilen rund um Schockrocker Marilyn Manson (52) wollen einfach nicht enden. Vor Kurzem erhob dessen Ex-Freundin Evan Rachel Wood (33) schwere Vorwürfe gegen ihn. Der 52-Jährige soll die Schauspielerin während ihrer Beziehung körperlich und emotional missbraucht haben. All das stritt Brian Hugh Warner, wie Manson mit bürgerlichem Namen heißt, bisher allerdings ab. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Rockers kann ihn allerdings nicht in Schutz: Er sprach schon viel früher öffentlich von seinen dramatischen Beobachtungen...

Auf Twitter schilderte Dan Cleary, Marilyns ehemaliger persönlicher Assistent, bereits am 13. September 2020, welche Veränderungen er damals bei Evan während der Beziehung wahrnahm. Dan berichtete, dass der Sänger seine Partnerin in den Jahren 2007 und 2008 auf Tour regelrecht "gebrochen" habe. "Er hat sie in eine andere Person verwandelt. Er drohte damit, sie zu töten, aufzuschneiden und zu begraben", äußerte der Ex-Mitarbeiter. Es habe Marilyn erfreut, wenn er seine Freundin zum Weinen brachte. Jeder in seinem Umfeld habe davon gewusst, aber niemand hatte sich getraut, etwas zu sagen.

Dan erklärte auch den Grund für sein vorheriges Schweigen. "Während der Tour im Jahr 2007 starb meine Stiefmutter. Manson hat mich nach Hause fliegen lassen und zahlte alles", erzählte der ehemalige Assistent des Musikers. Er sei dafür so dankbar gewesen, dass er sich nie getraut habe, etwas gegen Marilyn zu sagen.

Anzeige

Getty Images Marilyn Manson in Hollywood, 2019

Anzeige

Getty Images Marilyn Manson, Sänger

Anzeige

Getty Images Marilyn Manson, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de