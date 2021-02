Erschütternde Nachrichten um Dazhariaa Quint Noyes! Die 18-Jährige, die besser unter dem Spitznamen Dee bekannt ist, unterhielt auf der App TikTok regelmäßig weit mehr als eine Million Follower mit Tanz- und kurzen Comedy-Clips. Erst am vergangenen Montag hatte sie noch eine Choreografie mit ihren Fans im Netz geteilt. Wie nun jedoch bekanntgegeben wurde, beging sie noch am selben Tag Suizid.

Dees Vater Raheem Alla teilt auf TikTok eine Videocollage seiner Tochter und verkündet dazu die tragischen Neuigkeiten: "Sie ist nicht länger unter uns und nun an einem besseren Ort." Auf einer neu eingerichteten GoFundMe-Seite drückt Raheem außerdem seine große Trauer aus und spricht dabei auch die Todesursache an: "Ich wünschte, sie hätte mit mir über die Dinge, die sie bedrückt haben, gesprochen und über ihre Suizidgedanken." Er wünsche sich nichts sehnlicher, als seine Tochter noch einmal in seine Arme schließen zu können. "Jetzt werde ich nach Hause kommen und du wirst nicht länger da sein und auf mich warten", trauert er. Auf die traurige Nachricht melden sich nun zahlreiche Fans mit Beileidsbekundungen im Netz.

Kurz vor ihrem Tod hatte Dee eine Instagram-Story geteilt, in der sie fröhlich zu einem Song gesungen und getanzt hatte. Zu dem Clip hatte sie allerdings einen Kommentar gepostet, dem rückblickend nun eine besondere Tragik zukommt: "Okay, ich weiß, dass ich nerve. Das ist mein letzter Post!", hatte sie geschrieben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

