Niko Griesert (30) bringt die nächste Dame in Wallungen! In der vergangenen Folge von Der Bachelor feierte der TV-Single schon seine Kusspremiere. Seine Knutscherei mit Denise Hersing (25) löste allerdings ein richtiges Gefühlschaos aus. Der Bartträger bereute die Zärtlichkeiten direkt im Anschluss, weil er sich den ersten Kuss eigentlich für Michelle Gwozdz aufheben wollte – zwischen ihm und der Darmstädterin, die auch Mimi genannt wird, hatte es bereits seit der ersten Minute geknistert. Doch wer jetzt denkt, der zweite Kuss gehört dann selbstverständlich ihr, der liegt falsch: Niko züngelt mit Stephie Stark (25).

Der 30-Jährige entführt die ehemalige Take Me Out-Kandidatin nach Hamburg und genießt dort die Zweisamkeit bei einem Helikopter-Flug und einer romantischen Bootsfahrt. Nach einem Dinner, einigen tiefsinnigen Gesprächen und ersten zaghaften Annäherungsversuchen tanzen die beiden eng umschlungen. Beim nächsten Augenkontakt gibt es schließlich kein Halten mehr: Der Osnabrücker und die Beauty tauschen einen innigen Kuss aus. Der Bonus: Nach der Knutscherei überreicht Niko der glücklichen Stephie sogar eine Vorab-Rose.

"Ich habe sonst immer nur so Standard-Langweiler-Dates und das heute hat wirklich alles übertroffen", freut sie sich. Nach dem Rendezvous geht es für die Blondine auch längst nicht nach Hause: Sie übernachtet im Hotel und sieht den Rosenverteiler so am nächsten Tag direkt wieder. Niko überrascht sie mit Frühstück im Bett...

TVNow Niko Griesert und Michelle Gwozdz bei "Der Bachelor"

TVNow Niko Griesert und Stephie Stark bei "Der Bachelor"

