Diesen Kuss wollte sich Niko Griesert (30) eigentlich aufsparen! Beim Bachelor geht es bereits in Folge drei so richtig zur Sache. Der Rosenverteiler verbringt nicht nur ein romantisches Einzeldate mit Denise Hersing (25), die nach der Quarantäne-Zeit endlich in die RTL-Villa eingezogen ist, sondern schenkt der Blondine auch den ersten Kuss der Staffel. Beim Kuscheln vor traumhafter Ostseekulisse mit Feuerwerk tauschen die beiden Zärtlichkeiten aus. Doch Niko scheint danach alles anderes als glücklich zu sein: Er ist in Gedanken bei einer anderen Frau.

Während die 25-Jährige nach dem Kuss ganz hin und weg ist und sich wohl wünscht, dass der Moment ewig andauert, ist der Zauber beim Osnabrücker längst verflogen. "Normalerweise würde man denken: Bomben-Frau, natürlich, das passt doch gerade. Feuerwerk, alles. Und irgendwas in mir hatte gesagt: Okay, ich brauche dafür doch noch ein bisschen", erklärt er seine Gedanken im Einzelinterview. Er hat außerdem eine ganz bestimmte Vermutung, warum er die Nähe zu der Braunschweigerin nicht mehr so ganz genießen kann: "Vielleicht hätten wir uns das aufsparen sollen. Es liegt vielleicht auch an jemandem, dem ich den ersten Kuss gerne gegeben hätte."

Ob es sich bei diesem "Jemand" etwa um Rosenlady Michelle Gwozdz handelt? Mit der Bürokauffrau hat der Vater einer Tochter schon den einen oder anderen gefühlvollen Moment genossen. Die 26-Jährige hatte sogar die Ehre, das erste Einzeldate der Staffel mit Niko zu verbringen. Dabei überreichte er ihr eine Vorab-Rose.

