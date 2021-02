Niko Griesert (30) sucht aktuell jeden Mittwoch die große Liebe bei Der Bachelor. Diese Woche lief bereits die vierte Folge der aktuellen Staffel – es ist also fast Halbzeit! Bisher gab es schon einige romantische Einzel-Dates. Auch erste heiße Küsse sind zwischen den Damen und Niko bereits gefallen. Doch welches der Bachelor-Girls hat es inzwischen geschafft, die Zuschauer zu überzeugen?

Erste leidenschaftliche Küsse

Bisher hat der Rosenkavalier schon zwei der Single-Damen geküsst. Den Anfang machte Denise Hersing (25), die selbst die Initiative ergriff und den Bachelor beim romantischen Treffen kurzerhand einfach geknutscht hat. Dieser fühlte sich damit unwohl und dachte beim Kuss an keine Geringere als Mimi! In der aktuellen Folge ergatterte nun die Münchnerin Stephie (25) den zweiten Kuss des Bachelors bei einem gefühlvollen Tanz in Hamburg.

Romantisch! Diese Girls kamen ihm näher

Auch die Einzel-Dates sind sehr beliebt bei den Frauen. Bisher hatte neben Denise und Stephie auch Mimi das Vergnügen, ein Rendezvous mit dem Rosenkavalier allein zu verbringen. Diese zeigt sich seitdem aber ziemlich eifersüchtig, sobald Niko mit anderen Mädchen flirtet. Auch Michèle de Roos kam dem Junggesellen schon näher und flirtete eifrig mit ihm. Die beiden schrieben sogar bereits vor einigen Jahren auf Instagram. Nach dem Doppeldate mit der bereits ausgeschiedenen Nadine Ackermann (25) durfte sie länger bleiben. In der aktuellen Folge verbrachte nun auch Esther ein paar Stunden mit dem Junggesellen zu zweit. "Du hast mich bisher jedes Mal umgehauen", schmeichelte ihr der Rosenkavalier.

Auch andere Frauen haben es ihm angetan!

Allerdings hatten bisher nicht alle Damen eine Chance auf ein privates Date mit dem Schönling. Trotzdem machte Niko einigen von ihnen schon eifrig Komplimente. Dazu zählen Linda-Caroline Nobat (26), die kein Blatt vor den Mund nimmt und den 30-Jährigen mit ihrer zuvorkommenden Art in der aktuellen Folge sehr imponiert hat. Auch Wirtschaftspsychologin Hannah Kerschbaumer (28), die eine Fuß-Prothese hat, flirtete mit dem Rosenkavalier. Er bezeichnete sie sogar als Traumfrau!

Wer bekommt noch eine Chance?

Natürlich kämpfen auch noch weitere Frauen um das Herz des Junggesellen. Dazu zählt die Kosmetikerin Jacqueline Siegle (23). Sie kam mit einem Klumpfuß zur Welt und unterzog sich vor ein paar Jahren einer Beinverlängerung. Auch die verträumte Karina Wagner (24), die Sportskanone Laura Bühre und Bankkauffrau Jacqueline Bikmaz sind noch im Rennen. Aber auch diese Damen scheinen Niko sehr gut zu gefallen. Geflirtet hat er auf jeden Fall schon mit fast allen von ihnen! Welches der elf verbliebenen Single-Girls ist bisher euer Favorit? Stimmt ab!

