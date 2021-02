Denise Hersing (25) bekam den ersten Kuss von Niko Griesert (30). In der aktuellen Bachelor-Staffel ging es schon in den ersten drei Folgen heiß her – da ist das Drama quasi vorprogrammiert. So sorgte etwa das Einzeldate der Flugbegleiterin und des IT-Projektmanagers letztlich für bittere Tränen bei der Blondine. Der Tag begann mit romantischen Stunden am Strand in Rügen und endete im Spa. Als der Vater einer Tochter seiner Begleiterin dann noch ein Bernstein-Armband überreichte, kam es zum Kuss. Diesen bereute der TV-Kavalier allerdings zur großen Enttäuschung der Braunschweigerin sofort. Doch was denkt Denise heute über die Situation?

Im Gespräch mit Promiflash sprach die Beauty über den intimen Moment mit Niko. Auch sie schließt sich der Meinung des Osnabrückers an und findet, dass die Zärtlichkeiten zu früh gewesen sein könnten. "Im Nachhinein hätte ich aber vielleicht alles, was an diesem Tag passiert ist, erst mal auf mich wirken lassen sollen, denn zu einem späteren Zeitpunkt hätte ich diesen Moment vielleicht noch mehr genießen können", erklärte die 30-Jährige.

Trotzdem gebe es für Denise keine Faustregel, wann man sich zum ersten Mal küssen dürfe. "Manchmal passt es direkt beim ersten Date, manchmal auch erst nach dem zehnten Date", stellte sie klar. Für sie gehöre Knutschen aber auf jeden Fall zum Kennenlernen dazu und spiele eine große Rolle in einer Beziehung – daher müsste man eben auch ausprobieren, ob das mit dem möglichen Partner harmoniert oder eben nicht.

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, "Der Bachelor"-Kandidatin

TVNow Bachelor Niko mit Kandidatin Denise

TVNow Denise Hersing und Niko Griesert in der dritten Bachelor-Folge 2021

