Bei den Schumachers liegt Liebe in der Luft! Spätestens seitdem Cora Schumacher (41) vergangenes Wochenende mit dem Hells Angels-Rocker Lenox Händchen haltend in Düsseldorf erwischt wurde, besteht kein Zweifel mehr: Die Motorsport-Blondine ist weg vom Single-Markt! Doch nicht nur in ihrem Bauch schwirren die Schmetterlinge, auch ihren Sohn David (17) hat es voll erwischt: Der Formel 4-Fahrer präsentierte sich vergangenes Wochenende total verknallt mit seiner besseren Hälfte Vivien Keszthelyi (18)!

Auf der ADAC Sport-Gala am vergangenen Samstag in München konnte das Pärchen gar nicht die Finger voneinander lassen. Der 17-Jährige und die Ungarin strahlten in die Kameralinsen der Fotografen und zeigten sich sichtlich glücklich – und das keinesfalls zum ersten Mal. Immer wieder hatten sich die Turteltauben 2018 zusammen ablichten lassen. Und die beiden Teenager hegen nicht nur romantische Gefühle füreinander, sie teilen auch die Leidenschaft für schnelle Autos! Vivien ist Grand Touring-Rennfahrerin und konnte bereits ein paar Meistertitel einheimsen.

Auch in Sachen Karriere läuft es zurzeit rund für den Schumacher-Spross. So wurde er vor Kurzem zum besten Nachwuchs-Rennfahrer ernannt. Ob er wohl in die sportlichen Fußstapfen von Papa Ralf (43) und Onkel Michael (49) treten wird?

Gulotta,Francesco/ActionPress David Schumacher und Vivien Keszthelyi auf der ADAC Sport Gala 2018

Schürmann, Sascha/ActionPress Cora Schumacher bei "Promi Big Brother" im August 2018

Schulz, Michael/ActionPress David Schumacher beim Formel 4-Rennen auf dem Hockenheimring 2018

