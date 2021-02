Was für ein niedlicher Moment! Im Mai 2019 wurden Amy Schumer (39) und ihr Ehemann Chris Fischer zum ersten Mal Eltern eines Sohnes. Seitdem verzaubert der kleine Gene David die Schauspielerin jeden Tag aufs Neue – so wie vor wenigen Tagen wieder: Gene sah seine Mama zum ersten Mal im TV und war davon etwas unbeeindruckt – doch Amy hat es köstlich amüsiert!

Am vergangenen Wochenende – als beinahe die ganze Welt den Super Bowl gefeiert hat – saß auch der Einjährige mit seinen Eltern gespannt vor dem Fernseher. In der Werbepause wurde der Kleine dann doch glatt von einem besonderen Werbespot überrumpelt. Darin zu sehen: seine Mama! "Ist das Mom? Ist das Mommy?", fragte die 39-Jährige aufgeregt ihren Junior in ihrer Instagram-Story. Während sich Amy kaputtlachte, war ihr Sohnemann nicht gerade beeindruckt davon.

Erst vor wenigen Tagen hatte die "I Feel Pretty"-Darstellerin ein ehrliches Interview zu ihrem Mutterdasein gegeben – sie hatte ganz offen darüber gesprochen, wie unsicher sie sich manchmal noch in ihrer neuen Rolle fühle. "Meine Instinkte sind bisher alle absolut falsch", hatte sie offen in der Show "Late Night With Seth Meyers" preisgegeben.

Instagram / amyschumer Chris Fischer mit seinem Sohn Gene und Amy Schumer

Instagram / amyschumer Gene und Amy Schumer

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Sohn Gene

