Wie die Mama: Amy Schumers Sohn hat schon Comedy-Talent

Die am seltenen Cushing-Syndrom leidende Komikerin Amy Schumer (43) hat am Montagabend bei der Premiere ihres neuen Netflix-Films "Kinda Pregnant" in New York stolz über ihren Sohn Gene gesprochen. Der Fünfjährige, den die Schauspielerin zusammen mit ihrem Ehemann Chris Fischer großzieht, scheint das Talent seiner Mutter geerbt zu haben. "Er ist wirklich lustig", verriet Amy im Gespräch mit dem Magazin People. Obwohl Gene bisher nur den Film "Trolls 3" komplett gesehen habe, habe er bereits ein besonderes Interesse an Comedy entwickelt und zeige Begeisterung für Auftritte, die andere zum Lachen bringen.

Im Film "Kinda Pregnant", der von Adam Sandler (58) produziert wurde, spielt Amy eine Lehrerin, die mit einer künstlichen Babybauch-Prothese für mächtig Furore sorgt. Gene durfte bei der Bearbeitung des Films zuschauen und fand besonders die humorvollen Szenen seiner Mama amüsant. Eine der Schlüsselszenen, in der Amy mit ihrer Babybauch-Prothese während eines Yoga-Kurses vornüber fällt, habe ihren Sohn zum Lachen gebracht. Amy betonte im Interview außerdem, dass es ihr wichtig gewesen sei, in ihrer Rolle auch die weniger klischeehaften Erfahrungen von Schwangerschaften darzustellen. "Nicht jeder ist strahlend glücklich, schwanger zu sein", erklärte sie und teilte, dass besonders die von Brianne Howey (35) gespielte Figur Meg viele ihrer eigenen, emotional herausfordernden Erfahrungen widerspiegele.

Amy ist bekannt für ihre Offenheit und ihren Humor, scheut es aber auch nicht, über ernsthafte Themen zu sprechen. So hatte sie sich zuletzt unter anderem über Nebenwirkungen von Ozempic und die Auswirkungen von Bodyshaming auf ihr Selbstbild geäußert. Privat verbringt sie viel Zeit mit ihrem Mann Chris, einem renommierten Koch, und ihrem Sohn. In Interviews hebt sie immer wieder hervor, wie sehr ihr Familienleben sie erfülle und beeinflusse. Dabei betont sie auch, wie wichtig es sei, bei sich selbst und im Leben eine Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit zu finden – eine Einstellung, die sie möglicherweise auch an ihren Sohn weitergibt, der schon jetzt ein kleiner Entertainer zu sein scheint.

MEGA Amy Schumer und ihr Söhnchen Gene David, April 2021

Instagram / amyschumer/ Amy Schumer leicht bekleidet vor dem Badezimmerspiegel

