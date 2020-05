Was für ein cooles Duo! Momentan dreht sich unter dem Dach von Amy Schumer (38) alles um ihren Gene – der gemeinsame Sohn mit ihrem Ehemann Chris Fischer kam im Mai 2019 auf die Welt. Seither gewährt die Komikerin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag – so chaotisch er manchmal auch sein mag. Der jüngste Post mit ihrem Spross dürfte nun so manchen Fan zum Schmunzeln bringen!

Auf ihrem Instagram-Account lud Amy ein Foto hoch, das ihre Follower regelrecht entzückte: Der Schnappschuss zeigt sie mit ihrem Sohn. Dabei sitzt Klein-Gene im Kinderwagen, auf dessen Höhe auch die Schauspielerin kniet – und siehe da: Mit seiner Pilotensonnenbrille und dem farblich abgestimmten gelben Schnuller könnte der Knirps im Schneeanzug gar nicht cooler aussehen! Das fand die Blondine wohl auch, wie sie in der Bildunterschrift andeutete: "Neue Security", witzelte die 38-Jährige, die auf dem Bild im Übrigen ebenfalls ein getöntes Accessoire im Gesicht trägt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sohn der Filmbekanntheit im Netz für Lacher sorgt: Kürzlich teilte Amy ein Video, auf dem ihr fast Einjähriger und der Familienhund vor Dauerhunger nach Snacks bettelten. Wie findet ihr es, dass Amy so viele Aufnahmen ihrer Familie teilt? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Chris Fischer

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumers Sohn Gene

Anzeige

Instagram / amyschumer Gene und sein Vater Chris Fischer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de