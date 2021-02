Sie nimmt die Neuen ganz genau unter die Lupe. Vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, wer in diesem Jahr bei Let's Dance mitmachen wird. Wie in den vergangenen Jahren wollen insgesamt 14 Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen – doch welcher Promi hat das Zeug, in die Fußstapfen von "Dancing Queen" Lili Paul-Roncalli (22) zu treten? Die Tänzerin Isabel Edvardsson (38) hat nun verraten, wie sie den diesjährigen Cast einschätzt und wer die Show womöglich sogar gewinnen könnte.

Im offiziellen Podcast zur Sendung plaudert die werdende Mama über die prominenten Teilnehmer. "Die sind alle cool. Schade, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die ganzen tollen Menschen nicht kennenlernen kann", lautet der erste Eindruck der 38-Jährigen, die aufgrund ihrer Schwangerschaft in diesem Jahr pausieren wird. Als sie dann von Gastgeber Martin Tietjen (35) gefragt wird, mit wem sie sich theoretisch vorstellen könnte zu tanzen, muss sie aber kurz innehalten. "Der Boxer ist natürlich süß, aber leider zu jung für mich", lacht sie und meint damit den 22-jährigen Simon Zachenhuber. Gegen den isländischen Kicker Rúrik Gíslason (32) hätte die gebürtige Schwedin aber auch nichts einzuwenden: "Mein skandinavischer Nachbar... Wir zwei Wikinger zusammen, das wäre auch ganz witzig."

Abschließend gibt Isabel ihre Einschätzung ab. Wer könnte es dieses Jahr aufs Treppchen schaffen? "Oft, mit Ausnahme von Ingolf Lück (62), sind es ja eher Jüngere, die gewonnen haben", erklärt sie. Aus diesem Grund glaubt sie, dass vor allem so fitte Kandidaten wie Vanessa Neigert (28), Valentina Pahde (26), Lola Weippert (24), Nicolas Puschmann (29) oder eben Simon das Rennen machen könnten.

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson auf Instagram, 2020

Anzeige

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason, Fußballer

Anzeige

Instagram / simon_zachenhuber Simon Zachenhuber, Boxer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de