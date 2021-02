Damit hat Schauspieler Ed Westwick (33) die "Gossip Girl"-Fans offenbar ordentlich in Aufruhr versetzt! Fünf Jahre lang war er in der Erfolgsserie in der Hauptrolle Chuck Bass zu sehen, bis die beliebte Produktion 2012 zu einem Ende kam. Als Herzensbrecher und Intrigant ist seine Serienfigur schnell zum Fan-Liebling avanciert. Nun schlüpfte Ed sogar noch einmal in die Rolle, die ihm seinen Durchbruch beschert hat und sorgt damit für Begeisterungsstürme im Netz.

Der 33-Jährige ist neu auf TikTok und hat sich für sein Debüt etwas Besonderes überlegt. "Beweist mir, dass ihr 'Gossip Girl' gesehen habt, ohne es zu sagen", forderte er in einem kurzen Video seine Fans auf. Dann ging er direkt mit gutem Beispiel voran. Im Anzug und in gewohnter Manier seines Seriencharakters sagte Ed: "Ich bin Chuck Bass." Der gestellten Aufgabe kamen die Follower des Schauspielers, die den Charakter natürlich sofort erkannten, nur zu gerne nach. Sie antworteten teils mit euphorischer Hysterie, teils mit haufenweise Fanartikel auf den Beitrag.

Auf einige der Fanvideos reagierte der Serien-Star sogar. Unter anderem staunte er über einen Follower, der sich mit etwas Make-up ebenfalls als Chuck Bass verkleidete. Eine andere Userin beeindruckte ihn mit einem überdimensionalen Porträt der Serienfigur, zusammengesetzt aus Zauberwürfeln.

Getty Images Ed Westwick in Los Angeles

EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Ed Westwick, Chace Crawford und Blake Lively in "Gossip Girl"

LIROPE / MEGA Ed Westwick in West Hollywood

