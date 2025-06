Chace Crawford will sich "Gossip Girl" nicht mehr anschauen

Chace Crawford (39), vielen bekannt als Nate Archibald aus der Teenie-Drama-Serie Gossip Girl, hat gestanden, dass er die Serie seit dem Ende nie wieder angeschaut hat. Der Schauspieler, der von 2007 bis 2012 Teil des Kultformats war, erklärte gegenüber dem People Magazine, allein der Gedanke daran, die Serie erneut zu sehen, versetze ihn "in Schrecken". Trotz des anhaltenden kulturellen Einflusses von "Gossip Girl" hält er die Serie heute für "übertrieben inszeniert" und "sehr ihrer Zeit entsprechend". Besonders in Erinnerung geblieben sei ihm aber die Musik, wie Chace weiter erzählte: "Meine Eltern haben die Pilotfolge damals bestimmt 20 Mal gesehen – und die Songs daraus haben sich mir regelrecht eingebrannt."

Rückblickend meinte Chace, dass er heute einiges anders machen würde, wenn er noch einmal die Chance hätte, die Rolle von Nate zu spielen. Als junger Schauspieler habe er sich oft zu ernst genommen und fälschlicherweise gedacht, dass alles in der Karriere von enormer Bedeutung sei. Er gestand, dass der Erfolg von "Gossip Girl" ihn damals stark beeinflusst habe. "Deine Identität und wer du bist, wird irgendwie mit der Popularität der Figur und der Serie verwoben", gab er ehrlich zu. Zudem reflektierte er über die Entwicklungen im Genre: Während Gossip Girl eher eine leichte, unterhaltsame Serie war, seien Produktionen wie Euphoria heute wesentlich dunkler und ernster.

Chace zeigte sich im Gespräch auch selbstkritisch und gab zu, dass ihn der frühe Ruhm paranoid gemacht habe. Heute, so sagte er, würde er seinem jüngeren Ich raten, entspannter mit der Schauspielerei und dem Leben umzugehen. "Man muss einfach Spaß haben und nicht alles zu ernst nehmen", erklärte er. Abseits seiner "Gossip Girl"-Zeit ist Chace vor allem für seine Rolle in der erfolgreichen Serie "The Boys" bekannt. Das widersprüchliche Echo auf seine Figur Nate und die anhaltende Faszination der Fans scheinen dennoch Themen zu sein, denen er nicht ganz entkommt – auch wenn er selbst die Serie nicht noch einmal sehen möchte.

Getty Images Chace Crawford im Januar 2024

Getty Images Chace Crawford, Schauspieler

Getty Images Ed Westwick, Penn Badgley, Leighton Meester, Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2007