Mit diesem "Gossip Girl"-Boy steht Sebastian Stan in Kontakt

Sebastian Stan (42) dürfte vielen noch als Carter Baizen aus der Kultserie Gossip Girl im Gedächtnis geblieben sein. Doch mit wem steht der Schauspieler heute noch in Kontakt? Im Gespräch mit E! News verriet Sebastian, dass er vor allem zu Chace Crawford (39), der in der Serie Nate Archibald spielte, bis heute einen engen Draht pflegt. "Ich spreche viel mit Chace. Ich kannte ihn sogar schon vor Gossip Girl, daher sind wir immer in Kontakt geblieben", so Sebastian. Mit Penn Badgley (38), der Dan Humphrey verkörperte, hat Sebastian ebenfalls noch sporadisch Kontakt und war einmal in dessen Podcast zu Gast.

"Gossip Girl" lief von 2007 bis 2012 und brachte eine ganze Riege junger Schauspieler hervor – darunter neben Sebastian, Chace und Penn auch Blake Lively (37), Leighton Meester (39) und Ed Westwick (37). Während einige der Stars noch ab und zu gemeinsam für Events oder Projekte vor der Kamera stehen, haben sich viele im Laufe der Jahre beruflich und privat in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Sebastian ist heute hauptsächlich für seine Rolle als Winter Soldier im Marvel Cinematic Universe bekannt, Chace hat mit "The Boys" eine weitere erfolgreiche Serie vorzuweisen. Dennoch scheint die Freundschaft der beiden auch Jahre nach der letzten Folge von "Gossip Girl" Bestand zu haben – eine Verbindung, wie sie für das Geschäft alles andere als selbstverständlich ist.

Sebastians Zeit bei "Gossip Girl" war nicht nur eine wichtige Karrierestation für ihn – dort lernte er auch seine damalige große Liebe Leighton kennen, wie wir bereits berichtet hatten. Von 2007 bis 2010 standen die beiden gemeinsam vor der Kamera und waren auch privat ein Paar. Sebastian schwärmte in der Vergangenheit gegenüber People: "Sie ist die interessanteste, klügste, talentierteste und lustigste Person, die ich kenne." Inzwischen ist Sebastian mit Annabelle Wallis (40) liiert, doch an die Anfänge seiner Karriere und die besonderen Verbindungen, die daraus entstanden sind, erinnert er sich offenbar bis heute gerne zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Penn Badgley, Ed Westwick und Chace Crawford

Anzeige Anzeige

Getty Images Leighton Meester und Sebastian Stan im April 2009

Anzeige Anzeige