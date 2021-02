Am 8. Februar ist die neue Vox-Show "Lust oder Frust - Die Sexbox" gestartet, bei der fünf Frauen und fünf Männer über ihre erotischen Fantasien sprechen. Eines der Paare, das verschiedene Sex-Toys unter die Lupe nimmt und private Einblicke in sein Sexleben gibt, ist Natalia Osada (30) und ihr Verlobter Jiorgos Triadis. Im Promiflash-Interview hat die 30-Jährige verraten, ob das Experiment mehr Schwung in ihr Sexleben gebracht hat.

"Definitiv. Allein, dass wir darüber geredet haben, hat die Fantasie extrem angeregt. Alles andere könnt ihr euch denken oder noch besser ansehen", verriet die ehemalige Catch The Millionaire-Teilnehmerin gegenüber Promiflash. Natalia testete bereits ein Sex-Gadget, mit dem sie den Penis ihres Partners klonen wollte. Dafür sollte Jiorgo sein bestes Stück in eine Röhre mit Gipsmasse drücken. Doch leider wollte das mit dem Penis-Abdruck nicht so recht funktionieren, was für Frust bei der einstigen Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Kandidatin sorgte.

Offenbar ist es Natalia und Jiorgos dennoch gelungen, mithilfe der Doku-Soap neuen Schwung in ihr Sexleben zu bringen. "Neue Dinge kennenlernen, den Horizont erweitern und uns beide noch besser kennenlernen", so die 30-Jährige, sei seit Beginn die Motivation ihrer Teilnahme gewesen. Nach anfänglicher Leidenschaft und Kreativität habe sich in ihre Beziehung etwas Routine eingeschlichen.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada im Mai 2020 in Düsseldorf

TVNOW / Tresor TV Natalia Osada und ihr Verlobter Jiorgos bei "Lust oder Frust – Die Sexbox"

TVNOW / Tresor TV Natalia Osada mit ihrem Verlobten Jiorgos, Kandidaten bei "Lust oder Frust - Die Sexbox"

