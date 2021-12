Wäre in der diesjährigen Adam sucht Eva-Staffel jemand für Natalia Osada (31) dabei gewesen? Die Influencerin hatte 2017 in dem Nackedei-Format nach der großen Liebe gesucht und schien sie zunächst in Bastian Yotta (45) gefunden zu haben. Doch nur wenige Monate nach der Sendung gingen die beiden schon wieder getrennte Wege. Mittlerweile ist Natalia glücklich mit ihrem Partner Jiorgos Triadis verheiratet. Doch wenn dem nicht so wäre, würde sie dann mit einem der diesjährigen Teilnehmer flirten wollen?

Im Interview mit Promiflash verriet die 31-Jährige, dass es zwei Kandidaten gebe, die sie im Falle einer weiteren Teilnahme nicht von der Bettkante gestoßen hätte. "Ich finde den Koki superinteressant – vor allem menschlich. Der Charakter hat mich total gefesselt", schwärmte die gebürtige Polin. Der 42-Jährige sei ihr besonders positiv aufgefallen. "Er ist leider schon rausgewählt worden, worüber ich supertraurig war, weil ich fand, dass er ein sehr tolles und reines Herz hat. Das war eigentlich mein heimlicher Favorit", erzählte Natalia.

Darüber hinaus hätte aber auch Collins in das Beuteschema der Kosmetikerin gepasst. "Wäre ich nicht verheiratet, würde ich mit ihm auf ein Date gehen", plauderte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin aus.

Iuliia Tevetkova Jiorgos Triadis mit seiner Ehefrau Natalia Osada

Instagram / koki.m79 Koki im September 2019

Instagram / here_is_collins Model Collins Egege

