Natalia Osada (31) ist die aktuelle Adam sucht Eva-Staffel einfach noch nicht heiß genug! Seit nun mehr vier Folgen suchen Prominente und Nicht-Prominente in der RTL2-Neuauflage nackt nach der großen Liebe. Neben Berlin - Tag & Nacht-Ikone Falko Ochsenknecht (37) oder auch GNTM-Heulsuse Gisele Oppermann (34) wollen dort noch weitere VIPs ihre bessere Hälfte finden. Ex-Kandidatin Natalia findet aber: Auf der Insel der Adams und Evas knistert es noch deutlich zu wenig!

Zweidrittel der Staffel sind schon vorbei, aber so richtig heiße Stimmung will bei den splitternackten Singles nicht aufkommen, wie Natalia im Promiflash-Interview findet: "Ich vermisse in der jetzigen Staffel den Flirtfaktor. Ich finde, die Kandidaten sollten sich mehr ins Zeug legen. Mir hat auch der Moment gefehlt, wie Liebe auf den ersten Blick oder dass sich zwei Menschen von Anfang an super-anziehend finden", erklärte die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin.

Doch Natalia sieht nicht nur Schwarz für die Staffel – ganz im Gegenteil. Bei einigen Kandidaten sieht sie durchaus Pärchenpotenzial: "Wer intim werden könnte, sind Denny (34) und Sandy. Da knistert es und da ist eine körperliche Anziehungskraft. Anna (33) und Sergio haben auch Potenzial, intim miteinander zu werden – von Anna bin ich super-positiv überrascht", stellte sie klar. Nur bei einer sei ihrer Meinung nach Hopfen und Malz verloren: Gisele. "Ich glaube, mit Gisele wird es schwierig. Ich glaube, dass sie ein schwieriger Charakter in der Staffel ist."

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

RTLZWEI Sandy Henzold und Denny Heidrich bei "Adam sucht Eva"

Instagram / nataliaosada Internet-Bekanntheit Natalia Osada

RTLZWEI/Christoph Kassette Gisele Oppermann bei "Adam sucht Eva"

