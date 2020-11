Nicole Scherzinger (42) spricht über ihre Babyplanung! In den vergangenen Wochen hatte die Pussycat Dolls-Frontfrau immer wieder Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft angeheizt: Social-Media-Posts der hübschen Musikerin hatten viele Fans vermuten lassen, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Thom Evans (35) Nachwuchs erwartet. Zwar lassen aktuelle Aussagen der "Buttons"-Interpretin eine Schwangerschaft unwahrscheinlich wirken, dennoch schließt sie es in Zukunft nicht aus: Nicole kann sich tatsächlich vorstellen, mit Thom eine Familie zu gründen!

"Wir lachen zusammen, wir tanzen zusammen, wir singen und kochen zusammen", schwärmte Nicole gegenüber Extra in den höchsten Tönen von der gemeinsamen Zeit mit ihrem Liebsten und betonte: "Zur richtigen Zeit will ich auf jeden Fall Kinder." Das sei derzeit allerdings noch etwas kompliziert, denn die Musikerin plane im kommenden Jahr, auf Tour zu gehen. "Es geht also nur ums Timing", stellte sie klar.

Dabei träumt Nicole offenbar schon seit langer Zeit von eigenem Nachwuchs – wie sie im Interview vermuten lässt: "Ich wollte schon immer eine Familie", erklärte die 42-jährige Powerfrau – und in Thom scheint sie den passenden Partner dafür gefunden zu haben. "Er ist mein Mann, der Mann meines Lebens und der Mann meiner Träume", betonte sie.

Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger bei den MTV EMAs 2019

Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger im Januar 2020 in Pasadena

Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de