Dieses Ende hatte es in sich! Anfang Februar startete Immer für dich da auf Netflix und eroberte sofort Platz eins der Streamingcharts. Doch um was geht es in der Dramaserie überhaupt? Sie erzählt die Geschichte der Freundschaft der beiden BFFs Kate (Sarah Chalke, 44) und Tully (Katherine Heigl, 42) – und zwar über drei Jahrzehnte hinweg. Besonders die finale zehnte Episode der ersten Staffel sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff und einige Verwirrung bei den Fans, da die vorerst letzte Folge eine große Frage unbeantwortet ließ...

+++Achtung, Spoiler!+++

Die große Frage ist: Warum sind Tully und Kate plötzlich zerstritten? Denn die erste Staffel endet damit, dass die während 30 Jahren anscheinend unzertrennlichen Freundinnen sich nicht mehr ausstehen können. Ihr Zerwürfnis ist sogar so gravierend, dass Kate Tully nicht einmal zur Beerdigung ihres Vaters einlädt, der für sie quasi auch Familie war. Doch weshalb die beiden zerstritten sind, erfahren die Zuschauer nicht – zumindest nicht in der ersten Staffel der Buchadaption.

Der zweite Teil der Romanreihe von Kristin Hannah, auf der die Netflix-Serie basiert, bringt allerdings Licht ins Dunkel. Tully hatte Kate, die Mama einer Tochter, nämlich in ihre Talkshow eingeladen – diese wusste allerdings nicht, dass das Thema der Sendung Helikoptermütter sind, die ihren Kindern durch ihre Überfürsorge angeblich schaden. Tief verletzt, von ihrer Freundin so vorgeführt worden zu sein, verlässt Kate das Studio und will von da an nichts mehr mit Tully zu tun haben. Damit aber noch nicht genug. Am Ende des Buches, nur kurz nachdem sich die beiden BFFs doch wieder versöhnt haben, stirbt Kate an Brustkrebs.

