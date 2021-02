Katherine Heigl (42) ist nicht das einzige bekannte Gesicht, das in "Immer für dich da" mitspielt! Vor ein paar Tagen erschien die Serienadaption des gleichnamigen Bestsellers von Kristin Hannah auf Netflix. Und das Freundschaftsdrama landete direkt auf Platz eins in den Charts der Streaming-Plattform – wohl auch wegen Katherine in der Hauptrolle. Doch die Produktion hat noch mehr zu bieten als nur den Grey's Anatomy-Star: Promiflash stellt euch den Cast von "Immer für dich da" vor!

Auch die zweite weibliche Hauptfigur Kate – die beste Freundin von Katherines Figur Tully – wird von einer bekannten Schauspielerin verkörpert: Sarah Chalke (44) dürfte vielen Serienfans als die flippige Ärztin Dr. Elliot Reid aus der Krankenhausserie Scrubs bekannt sein. Ihr Serienehemann Ben Lawson ist ebenfalls kein Unbekannter: Der Hottie hatte bereits eine Hauptrollen in den TV-Shows "Designated Survivor", "Neighbours" und "The Deep End". Außerdem spielte er Coach Rick Wlodimierz im Teeniedrama Tote Mädchen lügen nicht.

Wer sich ebenfalls sehen lassen kann? Katherines Serienflirt Jon Ecker! Der hübsche Brasilianer war bereits auf Netflix zu sehen – und zwar als El Güero in dem Drogen-Drama "Queen of the South". Zu guter Letzt wäre da noch Beau Garrett, die die Mutter von Katherines Figur Tully spielt: Das Model startete als Captain Raye in der Comicverfilmung "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" als Schauspielerin durch. Später wirkte sie in dem erfolgreichen Science-Fiction-Streifen "Tron: Legacy" sowie der Comedy-Drama-Show "Girlfriends' Guide to Divorce" mit.

Sarah Chalke und Ben Lawson in "Immer für dich da"

Jon Ecker in "Immer für dich da"

Beau Garrett in "Immer für dich da"

