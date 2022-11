"Emily in Paris" und Weihnachtsfilme im Dezember auf Netflix

Das Warten hat bald endlich ein Ende: Emily in Paris-Staffel drei kommt! Nachdem die erste Season 2020 wie eine Bombe auf Netflix eingeschlagen hatte, schalteten auch bei der Fortsetzung wieder Millionen Zuschauer ein. Die Dramedy-Serie erzählt die Geschichte der Amerikanerin Emily (Lily Collins, 33), die zum Arbeiten nach Paris zieht – und dort natürlich mehrere komplizierte Liebesgeschichten anfängt! Bald erfahren die Fans, wem die süße Marketing-Angestellte als Nächstes den Kopf verdrehen wird: "Emily in Paris"-Staffel drei gehört zu den Neuerscheinungen im Netflix-Dezember!

Netflix gab nun bekannt, dass die neuen "Emily in Paris"-Folgen am 21. Dezember erscheinen. Doch auch auf eine andere Fortsetzung warten die Fans schon lange ungeduldig: Ab dem 2. Dezember gibt es die zweite Staffel der Dramaserie "Immer für dich da" mit Katherine Heigl (44) und Sarah Chalke (46). Auch "Brooklyn Nine-Nine"-Staffel acht kommt am 30. Dezember. Am 23. Dezember können sich die Nutzer außerdem mit "Glass Onion" über einen weiteren Teil aus der neuen "Knives Out"-Reihe mit Daniel Craig (54) als Detektiv freuen. Und ab dem 9. Dezember wird der erfolgreiche Kinostreifen "Pinocchio" von Star-Regisseur Guillermo del Toro (58) verfügbar sein.

Natürlich kommen im Dezember auch lauter Filme und Serien für die Weihnachtszeit! "Scrooge: Ein Weihnachtsmusical" geht am 2. Dezember online. Pünktlich zum Nikolaus kommt "Lieferung vor Weihnachten" am 6. Dezember. Wer eher zum Team Grinch gehört, kann sich ab dem 7. Dezember auch "Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery" ansehen – oder aber "Wie man Weihnachten verhunzt" ab dem 9. Dezember.

Netflix Lily Collins in der dritten Staffel von "Emily in Paris"

Netflix Sarah Chalke und Katherine Heigl in "Immer für dich da"

Netflix Szene aus "Wie man Weihnachten verhunzt"

