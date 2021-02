Katherine Heigl (42) erobert mal wieder die Herzen der Fans! Bis heute haben die Zuschauer der beliebten Krankenhausserie Grey's Anatomy den Ausstieg der Schauspielerin und ihrer Rolle der Izzie Stevens nie ganz verkraftet – die sympathische Emmy-Preisträgerin war mit ein Grund für den großen Erfolg der Sendung. Jetzt bekommen ihre Fans sie nach ihren Auftritten in "State of Affairs" und Suits endlich mal wieder in einer Serie zu sehen: Wenig überraschend schlägt die neue Netflix-Produktion "Immer für dich da" mit Katherine in der Hauptrolle ein wie eine Bombe!

Erst vor ein paar Tagen feierte die Serienadaption des gleichnamigen Bestsellers von Kristin Hannah Premiere auf dem Streamingdienstanbieter Netflix – und ist dort direkt auf Platz eins der Charts geklettert! Somit hat "Immer für dich da" sogar den Megahit Bridgerton vom Thron gestoßen, der im Dezember das bisher beste Debüt auf der Plattform hingelegt hatte.

Für all diejenigen, die noch nicht reingeschaut haben: "Immer für dich da" erzählt die Geschichte von zwei Freundinnen – gespielt von Katherine und Scrubs-Star Sarah Chalke (44) – die sich bereits im Teenageralter kennengelernt und eine superenge Bindung aufgebaut haben. Obwohl sie grundverschieden sind, gehen sie immer durch dick und dünn, bis ein heftiger Streit alte Wunden aufreißt. Habt ihr die erste Staffel schon gesehen und hat sie euch gefallen? Stimmt ab!

COURTESY OF NETFLIX Sarah Chalke und Katherine Heigl in "Immer für dich da"

