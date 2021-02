Nach dem Mega-Erfolg von Serien wie Bridgerton und "Lupin" entpuppt sich "Immer für dich da" als der nächste große Hit auf Netflix! Dort geht es um die enge Freundschaft von Tully Hart (Katherine Heigl, 42) und Kate Mularkey (Sarah Chalke, 44). Fans feiern die Geschichte und katapultierten die Serie direkt nach dem Start Anfang Februar in die Top Ten der Streamingplattform. Klar, dass sie da auf Nachschub hoffen: Aber wird "Immer für dich da" fortgesetzt?

Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht. Allerdings hat das Finale der ersten Staffel für ordentlich Wirbel gesorgt. "Ich wollte die Zuschauer mit einigen großen Fragen zurücklassen", erklärte Showrunnerin Maggie Friedman im Interview mit Entertainment Weekly. Und das hat sie auch getan: Erstens endet die letzte Folge damit, dass Tully und Kate total zerstritten sind – ohne eine Erklärung, warum. Und zweitens ist auch das Schicksal von Kates Ex-Mann Johnny (Ben Lawson) nach einer Explosion während seines Einsatzes im Irak noch ungewiss. Ob die Netflix-Zuschauer noch aufgeklärt werden?

"Ich habe immer angenommen, dass es in Staffel zwei enthüllt werden würde. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das etwas, was man wirklich in die Länge ziehen kann", erklärte Darstellerin Katherine gegenüber Collider und stellte damit eine Fortsetzung in Aussicht. Genügend Stoff gäbe es noch. Schließlich ist der Inhalt des gleichnamigen Romans noch lange nicht auserzählt. Dort wird nämlich erklärt, was die BFFs entzweit hat...

COURTESY OF NETFLIX Katherine Heigl und Sarah Chalke als Tully und Kate aus "Immer für dich da"

COURTESY OF NETFLIX Ben Lawson (Johnny) und Sarah Chalke (Kate) in einer Szene von "Immer für dich da"

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

