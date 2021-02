Diese Serie ist ein echter Hit: Nicht nur bei Fans von Krankenhaus-Shows ist Immer für dich da äußerst erfolgreich. Mit Grey's Anatomy-Star Katherine Heigl (42) und Scrubs-Darstellerin Sarah Chalke (44) in den Hauptrollen konnte die neue Sendung von Anfang an überzeugen. Doch ein paar Fragen sind anscheinend für den einen oder anderen offen geblieben. Wann genau spielt die Handlung der Serie beispielsweise?

Tully (Katherine Heigl) und Kate (Sarah Chalke) sind während der Haupthandlung in ihren Vierzigern. Als sie sich in ihrer Jugend kennenlernen, ist es 1974, wie der Zuschauer erfährt. Viele Fans waren anscheinend davon ausgegangen, dass die Ereignisse der Serie in der heutigen Zeit spielen, dann wären die beiden Freundinnen aber schon um die 60! Doch einige Hinweise lösen das Dilemma: Denn Kates Ex Ryan arbeitet als Kriegsberichterstatter im Irak, dessen US-Invasion 2003 begann. Daher ist klar, dass die Show in den Nullerjahren spielt und Tully und Kate um das Jahr 1960 geboren wurden.

Ob es eine zweite Staffel geben wird, ist bisher noch nicht klar. Bei dem Erfolg der Serie wäre es allerdings alles andere als verwunderlich, wenn die Fans die Geschichte um die langjährigen Freundinnen weiterverfolgen könnten. Auch einige Teile des Plots der ersten Staffel weisen auf eine Fortsetzung hin.

SHANE HARVEY/NETFLIX Sarah Chalke und Ben Lawson in "Immer für dich da"

COURTESY OF NETFLIX Roan Curtis und Ali Skovby in "Immer für dich da"

COURTESY OF NETFLIX Sarah Chalke und Katherine Heigl in "Immer für dich da"

